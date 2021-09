Obwohl sie befürchtet, dass es das Sorgerecht zu ihrem Sohn wieder in Frage stellen könnte, entschließt sich Ginger, zur Polizei zu gehen und ihr Handyvideo vom Attentat abzuliefern. Weil darauf die beiden Attentäter erkennbar sind, wird Jamal, der stets seine Unschuld beteuert hatte, entlastet und aus der Untersuchungshaft freigelassen. Dass Justizministerin Elisabeth ihn mit der Androhung von Folter zum Reden bringen lassen wollte, hat sich mittlerweile innerhalb der Partei herumgesprochen. Der Ministerpräsident legt Elisabeth den Rücktritt nahe, doch diese gibt nicht so schnell auf und schmiedet neue Allianzen. Während Mortens Exzesse die Familie spalten, kehrt Lisa zu ihrer Band zurück und erklärt Stefan, dass sie nun wieder bereit für einen Auftritt ist. Der deprimierte Nikolaj betrinkt sich und wird von Lisa zur Aufmunterung zu ihrem Konzert eingeladen. Dort trifft er auf eine alte Bekanntschaft... Kaum aus dem Gefängnis entlassen, sucht Jamal sehr zum Leidwesen seiner Familie den Kleinkriminellen Alban auf, in den er sich Hals über Kopf verliebt hat. Ginger richtet in der Zwischenzeit das Häuschen ein, das Holger ihr überlassen hat, damit sie mit ihrem Sohn dort wohnen kann. Und er hat sogar noch eine weitere Überraschung für sie bereit…