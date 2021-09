Eine Woche nach dem Anschlag wird Jamal als Hauptverdächtiger verhaftet. Obwohl Nikolaj das Attentat auf sein Restaurant tiefer traumatisiert hat, als er sich eingestehen mag, versucht er nach vorne zu blicken und plant, eine Restaurantkette aufzubauen. Sein Kumpel Jonas, der in der Finanzwelt arbeitet, stellt den Kontakt zu finanzkräftigen Investoren her. Doch die Präsentation des Konzepts läuft aus dem Ruder... Die Sängerin Lisa steht ebenfalls noch unter Schock und ist unsicher darüber, ob ihre ganz frische Beziehung mit Philip überhaupt noch eine Zukunft hat. Vereinnahmt von der Erkenntnis, dass er sterblich ist, geht Morten dazu über, all seine Entscheidungen mithilfe einer Münze zu treffen und bringt damit seine Frau Camilla gegen sich auf. Die obdachlose Ginger, die bei Holger im Pflegeheim Unterschlupf gefunden hat, setzt mit dessen Hilfe alles daran, das Sorgerecht für ihren Sohn zurückzubekommen. Was Holger nicht weiß: Ginger hat mit dem Handy die letzten Atemzüge seiner Tochter Stina im Hinterhof des Restaurants gefilmt – und dabei zufällig auch die Attentäter aufgenommen… Marie kämpft mit ihren Ängsten und der fehlenden Erinnerung an den Anschlag. Als sie Nikolaj ohne Louises Wissen um Hilfe bittet, willigt dieser ein und führt sie an den Ort zurück, an dem sie schwer verletzt wurde. Und Stinas Witwe, die Justizministerin Elisabeth, versucht verbissen, die Ermittlungen voranzutreiben und überschreitet dabei ihre Kompetenzen…