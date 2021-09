Für viele Menschen ist die Arbeit bei der Feuerwehr ein Traumjob. Um diesen zu verwirklichen, müssen Bewerberinnen und Bewerber in Hameln durch ein hartes Auswahlverfahren. Der praktische Test in der niedersächsischen Stadt zählt zu den härtesten in ganz Norddeutschland. Thomas Breitkopf und Michael Wömpener leiten die Prüfungskommission und überarbeiten die praktischen Aufgaben jedes Jahr. In Zeiten von Corona ist die Vorbereitung und Durchführung eines solch umfangreichen Einstellungsverfahrens eine besondere Herausforderung. Fünf Neue sollen eingestellt werden, wenn sich genügend Bewerberinnen und Bewerber mit ihren Leistungen qualifizieren können.