Die Kirchen durchleben schwere Zeiten. Immer mehr Mitglieder treten aus, Corona torpediert die Seelsorge und nun auch noch ein rein digitaler ökumenischer Kirchentag in Frankfurt. Dabei sollte das christliche Event tausende von Menschen in die Mainmetropole locken. Wir ziehen Bilanz: Wie kam der Glaube virtuell an?

Wie weit ging die Annäherung zwischen Katholiken und Protestanten diesmal? Denn spätestens beim Abendmahl ist ja eigentlich Schluss mit der Toleranz. Welche Herausforderungen bringt die Ökumene? Wie können sich die Kirchen neu aufstellen? Und wie gestalten die Pfarreien Seelsorge und Nächstenliebe in der Corona-Pandemie?

"Wie finden wir (zur) Kirche?" – hessenschau extra um 17:15 Uhr im hr-Fernsehen.



Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 16.05.2021, 17:15 Uhr