Heute kommt nicht nur Spitzenkoch und Grillweltmeister Klaus Breinig mit seiner mobilen Küche auf vier Rädern angerollt – auch die ehrenamtlichen Helfer vom Bürgerbus in Feldatal fahren vor. Sie sorgen tagtäglich dafür, dass die Feldataler in ihren sieben Ortsteilen mobil sind, bringen sie zum Beispiel unentgeltlich zu Arztterminen und unterhalten in Zusammenarbeit mit örtlichen Lebensmittelgeschäften einen florierenden Lebensmittel-Lieferservice.