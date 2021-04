Die Ministerpräsident*innen und die Bundeskanzlerin haben ein weiteres Mal zusammen beraten, wie es weitergehen kann in dieser Pandemie. Nun gibt es neue Entscheidungen. Sind die ausreichend? Bringen sie den Wechsel? Bisher haben die Menschen eine klare und zielgerichtete Strategie in der Pandemie vermisst. Auch in Hessen. Welche Visionen hat die Regierung hierzulande? Wie will sie Vertrauen zurückgewinnen? Taugt der Föderalismus für eine Pandemie? Was genau heißt Notbremse? Und wie blicken wir noch durch? Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) stellt sich den kritischen Fragen der Leiterin des Landtagsstudios Ute Wellstein. Hessenschau extra: „Wo ist Ihr Corona-Konzept, Herr Bouffier?“, um 20:15 Uhr im hr-Fernsehen.