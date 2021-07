Streifzug des Moderators Marco Schreyl mit der Vespa durch Norditalien vom Gardasee zu den Cinque Terre in Ligurien an der italienischen Riviera in sechs Tagesetappen über Bossico, Cremona, Parma, Compiano, Rapallo, Portofino und Caste, mit Präsentation von Sehenswürdigkeiten. . Ortskundige Begleitung durch Bettina und Felice Salerno, Motocrossfahrer und Stuntman. . Interviews u. a. mit Einzelhändler und Fußballfan; Roberto, Vespamechaniker; Carlos Roberts, Geigenbauer in Cremona.