Marcel List hat seinem Sohn Alexander ein Bild für das neue Kinderzimmer versprochen. Das wollen Vater und Sohn gemeinsam an die Wand zeichnen. Doch auf der körnigen Raufasertapete will das nicht so recht gelingen, die Bleistiftumrisse werden krumm und schief. Maler- und Lackierermeisterin Lisa Manns hat da eine rettende Idee!