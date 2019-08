Alle Informationen über Aufzeichnungen und Karten für die Fastnacht 2020 finden Sie hier.

Moderation: Dieter Voss

Öffentliche Vorpremiere: Donnerstag 30. Januar 2020, Einlass in die Goldhalle ab 18:00 Uhr, Beginn: 19:30 Uhr

Premiere: Freitag, 31. Januar 2019, Einlass in die Goldhalle ab 18:00 Uhr, Beginn 19:30 Uhr

Ort: Sendesaal des Hessischen Rundfunks, Bertramstraße 8, 60320 Frankfurt/Main



Kostümierung ausdrücklich erwünscht!



VVK: Start am 11.11.2019

Vorpremiere | 1. Kat: 27,50 Euro; 2. Kat: 22,50 Euro

Premiere | 1. Kat: 35,00 Euro; 2. Kat: 30,00 Euro



Bestellungen unter: www.hr-ticketcenter.de

Telefon: 069 - 155 2000 (Montag bis Freitag: 8:30 Uhr - 19:30 Uhr; Samstag und Sonntag: 10:00 - 15:00 Uhr)

direkt im hr-shop, Funkhaus am Dornbusch, Bertramstraße 8 ( Montag bis Freitag: 10:00 bis 19:00 Uhr)

Sitzungspräsidentin: Woody Feldmann

Aufzeichnung: Dienstag, 4. Februar 2020

Einlass in die Goldhalle: 18:00 Uhr, Beginn: 19:30 Uhr

Ort: Sendesaal des Hessischen Rundfunks, Bertramstraße 8, 60320 Frankfurt/Main



Kostümierung ausdrücklich erwünscht! Nur für Frauen oder als Frauen verkleidete Männer!

Sitzungspräsident: Dietrich Geißer

Aufzeichnung: Sonntag, 26. Januar 2020

Einlass: 17:30 Uhr, Beginn 18:11 Uhr

Ort: Stadthalle Baunatal

Kostümierung ausdrücklich erwünscht!



VVK-Start am 11. November 2019

Karten: 14,- Euro

Bestellungen unter: 0561 - 705 557 35 oder per Mail an nadine_mania@gmx.de

Aufzeichnung der Sitzung des Flörsheimer Carneval Vereins

Aufzeichnungstermin: 8. Februar 2020

Karten über: www.halldiegail.de

Moderation: Jutta P.

Ort: Willy Brandt Halle, Mühlheim am Main

Alle vier Vorstellungen sind bereits AUSVERKAUFT!