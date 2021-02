Kaum ein Aktiver in der hessischen Fastnacht ist so wandlungsfähig wie Jürgen Leber. Seit mehr als zehn Jahren ist er immer einer DER Höhepunkte einer jeden Sitzung. Und jedesmal erfindet er sich neu. In der Sendung gibt es nochmal einen Rückblick auf seine witzigsten und originellsten Auftritte – freuen sie sich unter anderem auf den Struwwelpeter, Bernhard Grzimek, Donald Trump, Frau Rauscher und viele mehr.