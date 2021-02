Gay is schee - die etwas andere Fastnachtssitzung aus der Willy-Brandt-Halle in Mühlheim Einmal im Jahr strahlt der Himmel in Rosa über ganz Mühlheim, wenn das Travestietheater "Gerdas kleine Weltbühne" die Fastnacht ausruft. Und in diesem Jahr feiern die "Rosa Wölkchen" Jubiläum. Schon zum zehnten Mal heißt es "Gay is schee", und das hr-fernsehen war von Anfang an dabei.