10 tolle Weiber müsst ihr sein. Fastnacht ist so richtig Euer Ding? Dann bewerbt Euch jetzt! Denn genau Euch suchen wir – für den Elferrat der hessischen Weiberfastnacht! Unsere Sitzungspräsidentin Woody Feldmann freut sich schon jetzt auf Euch, wenn ihr sie mit viel Spaß und noch mehr guter Laune während der Sendung unterstützt.

Aufgezeichnet wird die närrische Sitzung am Dienstag, den 4. Februar 2020 im Sendesaal des Hessischen Rundfunks

Karten gibt es ab dem 11.11.2019. Alle Infos findet Ihr auf unserer Überblicksseite.

Wenn Ihr also 10 Vollblutfastnachterinnen seid, die in ihrem Karnevals-, Tanz oder Kegelverein gerne lachen und feiern, dann bewerbt Euch jetzt bei uns. Voraussetzung ist, dass Ihr Euch am Dienstag, den 4. Februar den ganzen Tag über freinehmen könnt.

Wir bieten Euch tolle Kostüme, eine professionelle Maske und jede Menge Spaß mit Woody Feldmann im Elferrat der hessischen Weiberfastnacht!

Bewerbungen bis zum 18. November mit Ganzkörperfotos von euch 10 Freundinnen an fastnacht@hr.de

Sendung: hr-fernsehen, "Die hessische Weiberfastnacht", 20.02.2020, 20.15 Uhr