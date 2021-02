Die Reise durch den Westen des Landes beginnt in Istanbul, der Weltstadt am Bosporus, in der sich Morgen- und Abendland treffen. Offiziell leben hier 14 Millionen Menschen, dazu kommen jährlich über zehn Millionen Touristen. Sie alle wollen den Hauch der über 2.500 Jahre alten Geschichte einatmen und gleichzeitig den Puls der Zeit spüren. Istanbul hat sich in den letzten Jahren nicht ohne Grund zu einem Zentrum der Kreativen entwickelt: Für Künstler und Künstlerinnen wie Aysen Özen ist die Reibung zwischen Tradition und Moderne die ideale Inspiration. Özen verbindet beides, indem sie islamische "halal"-Mode nach heutigem Geschmack entwirft. Wir begleiten die Modedesignerin bei einem Modeshooting vor Istanbuls imposanter Hafen-Kulisse. Mit welch liebevoller Hingabe in der Türkei Traditionen gepflegt werden, erleben wir im weiteren Verlauf der Reise an vielen kleinen verträumten Orten im Hinterland. Unweit der legendären Stadt Ephesos liegt Dikili. Hier geht Orhan Filiz einem alten Nomaden-Sport nach: dem Kamelringen. Ein Wettkampf-Sport, der Zeit, Geld und Hingabe erfordert, aber immer noch ein echtes Volkspektakel ist. Wir treffen auf Menschen wie Ayse Narin, die mit 75 Jahren Schilfmatten flicht, um sich geistig und körperlich fit zu halten - auch wenn die Kinder längst gute Jobs haben und ihr Tageslohn von 15 Euro nur noch ein Taschengeld ist. Und auch in der Nähe des Urlaubsparadieses Antalya mit seinen kilometerlangen Stränden und seinen internationalen Tourismus-Standards pflegt man noch die alten Traditionen: Hier üben sich die jungen Türken im Ölringen. Bei dieser Kampfsportart gibt es auch 650 Jahre nach der Entstehung keine Nachwuchssorgen - im Gegenteil: Viele junge Männer träumen davon, dieses Hobby zum Beruf zu machen. Nach einer Stippvisite im malerischen Rosenanbaugebiet von Isparta geht es weiter in den Göreme Nationalpark in Kappadokien. Vor Millionen von Jahren wurde dieser Landstrich durch Vulkanausbrüche mit Tuffstein bedeckt. Wind und Wetter haben daraus in Jahrtausenden eine bizarre Landschaft geformt. Diese Gegend, seit 1986 Weltkulturebene, lässt sich am besten vom Ballon aus entdecken. Mike Green ist ein erfahrener Ballonpilot mit großer Leidenschaft für diese märchenhafte Landschaft mit ihren Kaminen, in der der Legende nach Feen hausen. Vergangene Sagen, alte Bräuche und pulsierende Metropolen - "Abenteuer Türkei" nimmt Sie mit in ein Land zwischen Tradition und Moderne.