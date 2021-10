Amelie ist 13, eine waschechte Großstadtgöre und womöglich das sturste Mädchen in ganz Berlin. Amelie lässt sich von niemandem etwas sagen, schon gar nicht von ihren Eltern, die sie nach einem lebensbedrohlichen Asthmaanfall in eine spezielle Klinik nach Südtirol verfrachten. Genau das, was Amelie nicht will. Anstatt sich helfen zu lassen, reißt sie aus. Sie flüchtet dorthin, wo sie garantiert niemand vermutet: Bergauf. Mitten in den Alpen trifft sie auf einen geheimnisvollen 15-Jährigen mit dem sonderbaren Namen Bart. Als der ungebetene Begleiter ihr das Leben rettet, stellt Amelie fest, dass Bart viel interessanter ist, als anfangs gedacht. Gemeinsam begeben sich die beiden auf eine abenteuerliche Reise, bei der es um hoffnungsvolle Wunder und echte Freundschaft geht.

Besetzung:

Amelie Mia Kasalo

Bart Samuel Girardi

Sarah Susanne Bormann

Lukas Denis Moschitto

Matthias Jerry Hoffmann

Steffi Shenia Pitschmann

Dr. Murtsakis Jasmin Tabatabai

Betreuer Pit David Bredin

Hias Leo Seppi

Onkel Franz Peter Dorner

Nele Fleurie Malburg

Viola Lene Oderich

Skater Bene Pepe Trebs

Dr. Keller Christian Lerch

Regie: Tobias Wiemann

Musik: Tobias Kuhn und Markus Perner

Kamera: Martin Schlecht

Buch: Natja Brunckhorst