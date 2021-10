Als Renato nach zehn Jahren seiner Jugendliebe Irene wieder begegnet, möchte er sie erneut für sich gewinnen. Doch Irene ist inzwischen verheiratet. Während er verschollen und in Kriegsgefangenschaft war, hat sie den einstigen gemeinsamen Universitätsprofessor Massimo Ruska (Karl Ludwig Diehl) geheiratet. Ruska ist inzwischen ein angesehener und gut situierter Anwalt. Argwöhnisch überwacht dieser jeden Schritt seiner jungen Frau. So entgeht ihm auch nicht das heimliche Wiedersehen der beiden. Blind vor Eifersucht verursacht er ein Unglück, dass in ihm einen mörderischen Plan reifen lässt.– Marcello Mastroianni neben Karl Ludwig Diehl und Lea Padovani in einer seiner ersten Charakterrollen, Regisseur des Eifersuchtsdramas ist Giacomo Gentilomo, der unter Luis Trenker als Regieassistent arbeitete.

Darsteller:

Renate La Torre: Marcello Mastroianni

Irena Ruska: Lea Padovani

Kommissar Costantini: Andrea Checchi

Prof. Massimo Ruska: Karl Ludwig Diehl

Staatsanwalt: Gaetano Verna

Nachbarin der Toten: Marga Cella

Donato Angioletti: Amilcare Pettinelli

Zeugin im PelzmantelAlda Mangini Elvira Pacetti - Emma Baron

und andere

Musik: Carlo Rustichelli

Kamera: Alvaro Mancori

Buch: Franco Brusati, Gaspare Cataldo und Giacomo Gentilomo

Regie: Giacomo Gentilomo