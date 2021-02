Möchten Sie einmal auf einem Bett aus Eis übernachten, die Nacht hoch oben in einem Baumhaus verbringen oder in einem Übersee-Container schlafen? Oder lieber Schlossatmosphäre genießen, in einem Bett am Pazifik aufwachen oder eine Nacht in einer kühlen Höhle verbringen? Wer die eigenen vier Wände verlässt, möchte Neues sehen und erleben. Aber nicht nur das Reisen selbst, auch das Übernachten kann ein Abenteuer sein. Wir haben außergewöhnliche Hotels auf der ganzen Welt besucht und ihre visionären Besitzer kennengelernt. Mit Enthusiasmus und Einfallsreichtum schaffen sie Orte, die überraschen, begeistern und verzaubern. Übernachten einmal anders – das sind ganz besondere Erlebnisse in unvergesslichen Hotels.