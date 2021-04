Vivian (Jane Fonda), Diane (Diane Keaton), Carol (Mary Steenburgen) und Sharon (Candice Bergen) verbindet eine innige Freundschaft und ihre Leidenschaft zu Büchern. Seit mehr als 30 Jahren treffen sich die vier regelmäßig, um über ein aktuelles Werk zu sprechen. Bei ein paar Gläsern Wein geht es in der launigen Runde auch um die großen und kleinen Dinge des Lebens. Eine Sache kommt bei den Freundinnen allerdings kaum mehr vor: ihr eigenes Liebesleben. Das ändert sich schlagartig, als Vivian „Fifty Shades of Grey“ mitbringt. Der erotische Bestseller entfaltet bei den Damen eine elektrisierende Wirkung. Schließlich wissen sie durchaus, was eine erfüllte Sexualität ist – allerdings nur noch aus der Erinnerung. Soll es das schon gewesen sein? Schon bald stellen die attraktiven Seniorinnen fest, dass es durchaus nicht vorbei sein muss mit dem Abenteuer. Während bei Vivian ihre große Liebe Arthur (Don Johnson) vor der Tür steht, lernt Diane den charmanten Piloten Mitchell (Andy Garcia) kennen. Sharon erlebt ein Abenteuer beim Online-Dating und Carol lässt nichts unversucht, dass mit ihrem Mann Bruce (Craig T. Nelson) die Leidenschaft wieder auflebt. Nun ist ihr eigenes Leben mindestens genauso aufregend wie ein spannendes Buch!

Besetzung:

Diane: Diane Keaton

Vivian: Jane Fonda

Sharon: Candice Bergen

Carol: Mary Steenburgen

Bruce: Craig T. Nelson

George: Richard Dreyfuss

Jill: Alicia Silverstone

Adrianne: Katie Aselton

Tom: Ed Begley jr.

Dr. Derek: Wallace Shawn

Mitchell: Andy Garcia

Arthur: Don Johnson

und andere

Musik: Peter Nashel

Kamera: Andrew Dunn

Buch: Bill Holderman und Erin Simms

Regie: Bill Holderman