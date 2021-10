Fernab der touristischen Metropolen erlebt das Filmteam einen brasilianischen Alltag, wie ihn nur wenige Menschen kennen. Einen Alltag, in dem Cowboys mit bloßer Muskelkraft Stiere bändigen, mit Liebesmotels und Heiligenverehrung, voller Gastfreundschaft, Musik und Poesie. Mit einem alten VW-Bulli, auf Maultierkarren und Pick-ups führt die Reise mitten hinein in das Herz Brasiliens. Mit Chico Pedrosa, dem wohl bekanntesten und wortwitzigsten Volkspoeten Brasiliens, lernt das Filmteam das riesige Hinterland, den Sertão im Nordosten, kennen. Trotz seiner Erfahrung ist es aber auch für Chico jedes Mal von Neuem eine Reise ins Ungewisse. Sein Ziel ist ein Dichterwettstreit mitten im Sertão, bei dem alljährlich die Volkspoeten ihren Besten küren. Chico Pedrosa rechnet sich gute Chancen aus. Aber zunächst muss er unter widrigen Umständen sein Reiseziel erreichen. Brasilien ist ohne Poesie nicht denkbar. Das Land verfügt über eine große Auswahl von Volksliedern, die starke Emotionen wecken. Ihre Texte handeln von dem Alltag der einfachen Leute: von der Sehnsucht nach einem besseren Leben. Aber auch von den kleinen Geschichten und Anekdoten, die so etwas wie Lebensfreude und Hoffnung vermitteln. Eine Reise durch das Sertão ist bis heute ein Abenteuer, so etwas wie eine Reise in längst vergangene Zeiten: unerbittliche Hitze und Trockenheit zeichnen Landschaft, Tiere und Menschen. Nicht selten stößt man auf Bauern, die im rissigen Boden nach Wasser stochern. Man begegnet Frauen, die auf einen Bus warten, der nie kommen wird, denn er liegt mit qualmendem Motor irgendwo am Straßenrand. Die Armut im Sertão ist sprichwörtlich. So beschwerlich das Leben auch ist: Gastfreundschaft wird großgeschrieben, die Türen stehen offen. Man hilft sich gegenseitig, weil man aufeinander angewiesen ist.