Mit dem Hausboot über einen klaren See fahren, faszinierende herrschaftliche Gutshäuser bestaunen oder durch die stille Schönheit des Waldes im Müritz-Nationalpark spazieren – das ist Urlaub an der Mecklenburgischen Seenplatte. In der Region befinden sich weit über 1000 Seen, die ein Wasserverkehrswegenetz bilden, das einmalig ist in Europa. Die Filmemacherinnen Maike Tschorn und Tanja Höschele reisen mit ihrem Camper an die Seenplatte und wollen alles erleben, was diese Gegend so einzigartig macht: von Wassersport über gutes Essen bis hin zu außergewöhnlichen Naturphänomenen. Dabei begegnen sie auch besonderen Menschen, die alle eine große Leidenschaft für ihre Heimat verbindet: Gutshausbesitzer, Wassersportler, Fischer, Kunsthandwerker und viele mehr. Eine spannende Camping-Reise rund um eine der schönsten Urlaubsregionen Deutschlands.