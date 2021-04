Karneval in Köln - auf den Straßen tanzt das Volk, und das Einzige, was zählt, ist der Spaß an der Freud´! Doch für Oberkommissar Benni Scholz (Christoph Franken) ist die fröhliche Maskerade inzwischen ein Alptraum: Er hat zwei ungeklärte Morde in seinen Akten, begangen in den letzten beiden Jahren am jeweils gleichen Tag: Weiberfastnacht. Scholz befürchtet, dass der Mörder in diesem Jahr wieder zuschlagen wird und zieht den Experten für Serientäter hinzu: Jan Fabel (Peter Lohmeyer) von der Hamburger Mordkommission. Dass Fabel tatsächlich zur Unterstützung nach Köln reist, hat aber ganz andere Gründe: Seine traumatisierte Kollegin Maria (Lisa Maria Potthoff) ist in Köln auf Rachefeldzug gegen den gewissenlosen Unterweltboss Witrenko (Merab Ninidze). Seit Maria bei einem Polizeieinsatz kaltblütig von Witrenko niedergestochen wurde, ist ihr Leben aus den Fugen geraten. Sie will Witrenko zur Strecke bringen, koste es, was es wolle. In ihrem erbarmungslosen Vergeltungsdrang kennt Maria keine Grenzen – und gerät in höchste Gefahr. Fabel muss eine schwere Entscheidung treffen: Es ist Weiberfastnacht – und auch der Frauenmörder wird in dieser Nacht zuschlagen.

Besetzung:

Jan Fabel: Peter Lohmeyer

Maria Klee: Lisa Maria Potthoff

Viktor Buslenko: Murathan Muslu

Witrenko: Merab Ninidze

Ansgar Hoefer: Stipe Erceg

Andrea Gehring: Picco von Groote

Benni Scholz: Christoph Franken

Tansu Bakrac: Halima Ilter

Lutz Wagner: Martin Feifel

Anna Wolff: Ina Paule Klink

Dora Bernbeck: Nina Vorbrodt

Van Heiden: Rainer Laupichler

Prof. Schönfeld: Martin Horn

und andere

Musik: Johannes Kobilke

Kamera: Felix Novo de Oliveira

Buch: Nils-Morten Osburg

Regie: Nicolai Rohde