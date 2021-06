Lorenz Huber (Max Herbrechter) erfährt von seinen Töchtern Marie (Catherine Bode) und Lisa (Theresa Scholze), dass er Opa wird. Die frohe Nachricht bringt jedoch neue Sorgen für den Bergbauern: Weil die schwangere Marie als Arbeitskraft ausfallen wird, steht sein unrentabler Hof vor der Pleite. Um das drohende Aus zu verhindern, möchte Lisa die verlorenen Weiden von den Leitners zurückholen und dafür erneut vor Gericht ziehen. Marie, die am meisten an der Alm hängt, will jedoch keinen neuen Streit zwischen den einst befreundeten Familien. Sie fürchtet ihren früheren Erzfeind Georg Leitner (Thomas Unger), von dem sie nach einem „Ausrutscher“ schwanger ist. Dass er Vater wird, möchte Marie ihm am liebsten nicht sagen - aus Sorge, er könnte ihr das Kind wegnehmen. Wie schonungslos Georg sein kann, zeigt er im Sorgerechtsstreit mit seiner Ex-Frau, bei dem ihn Lisa vertritt und sich dabei ungewohnt tough zeigt. Auch im Umgang mit ihrer Jugendliebe Florian (Matthi Faust) zieht sie andere Saiten auf, um endlich dieses für beide schmerzhafte Kapitel abzuschließen. Unterdessen rivalisieren drei Freunde aus Schultagen bei einem Bergtour-Revival um die Gunst ihres gemeinsamen Schwarms, der schönen Julia (Anna Hausburg). Während Marcel (Robert Maaser) und Lukas (Frederik Bott) die Sache unter sich ausmachen wollen, setzt der schüchterne Frederik (Merlin Leonhardt) auf eine charmante List, um seine selbstbewussten Konkurrenten auszubooten.

Besetzung:

Sebastian Leitne: rWalter Sittler

Lorenz Huber: Max Herbrechter

Lisa Huber: Theresa Scholze

Florian Leitner: Matthi Faust

Marie Huber: Catherine Bode

Georg Leitner: Thomas Unger

Frederik: Merlin Leonhardt

Julia: Anna Hausburg

Marcel: Robert Maaser

Lukas: Frederik Bott

Jan: Bernhard Bettermann

Liam: Frederic Heidorn

Karin Leitner: Judith Toth

Mirjam Leitner: Nina Gnädig

Mila Leitner: Nadja Sabersky

Lea Leitner: Lilly Kiara Walleshauser

Gunnar: Joachim Raaf

Max: Luca Zamperoni

Barkeeper: Marius Bechen

und andere

Musik: Moritz Denis und Eike Hosenfeld

Kamera: Gerhard Schirlo

Buch: Brigitte Müller

Regie: Michael Zens