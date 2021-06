Daheim in den Bergen - Schwesternliebe

Marie Huber (Catherine Bode) ist glücklich: Ihr Babybauch wächst! Lange lässt sich die Schwangerschaft, von der nur ihre Schwester Lisa (Theresa Scholze) weiß, jedoch nicht mehr verbergen. Während Marie bei ihrem Vater Lorenz (Max Herbrechter) mit der guten Nachricht nur auf den richtigen Moment wartet, ist die Sache bei dem werdenden „Papa“ Georg Leitner (Thomas Unger) alles andere als einfach. Zwischen Marie und ihrem früheren Erzfeind ist seit dem „Ausrutscher“ im Heu alles anders: Er ahnt zwar nichts von seiner Vaterschaft, scheint aber ernsthaft an einer Beziehung interessiert. Auch sie fühlt sich zu Georg hingezogen, bleibt aber vorsichtig. Dass es seine harte Seite immer noch gibt, beobachtet Marie in Georgs Sorgerechtsstreit mit seiner Exfrau Mirjam (Nina Gnädig): Um Tochter Lea (Lilly Kiara Walleshauser) nicht zu verlieren, beauftragt er den skrupellosen Anwalt Dr. Kendrich (Mathias Herrmann). Mit harten Bandagen kämpfen auch Feriengäste der Bergbauernhöfe: Der Hamburger Gastronom Steffen (Ben Braun) möchte seine Geschäftspartnerin Leonie (Valerie Niehaus) mit Georgs Hilfe aus dem gemeinsamen Restaurant drängen. Um das zu verhindern, ist sie mit ihrer taffen Zwillingsschwester Lena (Valerie Niehaus in einer Doppelrolle) angereist. Lena verkleidet sich als Leonie, um es mit Steffen aufzunehmen.

Besetzung:

Sebastian Leitner: Walter Sittler

Lorenz Huber: Max Herbrechter

Lisa Huber: Theresa Scholze

Florian Leitner: Matthi Faust

Marie Huber: Catherine Bode

Georg Leitner: Thomas Unger

Leonie / Lena: Valerie Niehaus

Steffen: Ben Braun

Christian: Julian Weigend

Karin Leitner: Judith Toth

Mirjam Leitner: Nina Gnädig

Mila Leitner: Nadja Sabersky

Lea Leitner: Lilly Kiara Walleshauser

Dr. Kendrich: Mathias Herrmann

Martin Gerlach: Karl Knaup

Double Leonie / Lena: Katja Wagner

Schuldnerberaterin: Katrin Wolter

Sparring Partner: Ben Schiegl

und andere

Musik: Eike Hosenfeld und Moritz Denis

Kamera: Gerhard Schirlo

Buch: Brigitte Müller

Regie: Michael Zens