Laut einer aktuellen Studie denkt ein Viertel der deutschen Bevölkerung antisemitisch. Warum Antisemitismus (immer noch) so häufig vorkommt und wie er am besten zu bekämpfen ist, will Christina Wolf herausfinden. Um den modernen jüdischen Alltag kennenzulernen, besucht sie die eher traditionelle israelitische Kultusgemeinde in München.