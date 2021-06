Aus den USA kommt die Idee vom "Tiny House" - das sind kleine mobile Häuser unter 50 Quadratmeter Wohnfläche. Sie passen gut in eine Zeit, in der immer mehr Menschen flexibel leben und arbeiten, aber trotzdem ihre eigenen vier Wände haben wollen. Nikki Oehme hat ihr schönes altes Haus nahe der fränkischen Stadt Roth durch ein 44- Quadratmeter -Fertighaus ersetzt. Sie hat sich für ein Single-Leben entschieden, will viel unternehmen und ihre Freizeit nicht mit Putzen und Renovieren verbringen. Reinhard Giebelhausen, Bootsbauer am Starnberger See, sucht nach dem Auszug der fünf Kinder nach einer neuen Lebensform für sich und seine Frau. Sein Traum ist ein Öko-Dorf mit lauter Mini-Häusern, die wenig Fläche und Energie benötigen. Für nur 4.000 Euro hat er ein Modell gebaut, in dem er jetzt an den Wochenenden Probe wohnt. Nicht jeder ist so bescheiden: Die Kunsthandwerkerin Maria Cetinbas hat in Pfaffenhofen an der Ilm eines der wenigen originalen Kleinbauernhäuser gekauft, die aus alten Zeiten übrig sind, und in jahrelanger Arbeit in ein Schmuckstück verwandelt - mit immerhin 75 Quadratmetern. Während Familie Mayer in Sulzemoos nahe Augsburg eine alte Tradition wiederbelebt: Neben dem großen Haus steht ein modernes "Austragshaus" für die Senioren, die jetzt bei den Kindern leben können, aber ihren eigenen Lebensstil pflegen können.