Der US-amerikanische Arzt Dr. Benjamin McKenna, seine Frau Josephine und ihr Sohn Hank machen Urlaub in Marokko. Auf der Busfahrt lernen sie den Franzosen Louis Bernard kennen, der ihnen für den weiteren Aufenthalt seine Gesellschaft anbietet. Am selben Abend noch erweitern sie ihren Bekanntenkreis um das sympathische Ehepaar Drayton. Die kommenden Urlaubstage scheinen vielversprechend. Als sie wenig später jedoch den Franzosen auf der Straße in Marrakesch niedergestochen auffinden, bekommt die paradiesische Idylle einen bitteren Beigeschmack. Dr. McKenna, der sich dem Schwerverletzten zaghaft nähert, wird Zeuge seiner letzten Worte. Der Franzose übergibt ihm sein kostbares Wissen über ein geplantes Attentat gegen einen wichtigen Staatsmann. Ihrem ersten Impuls, die Polizei zu alarmieren, können die McKennas nicht nachkommen, da die Draytons, die die Szene aus sicherer Entfernung beobachtet haben, in erpresserischer Absicht ihren Sohn Hank in ihre Gewalt bringen und verschwinden. Die Spuren der Draytons führen die McKennas nach London, wo sie von Inspektor Buchanan empfangen werden, der in ihrem Fall ermittelt. Doch aus Angst, das Leben ihres Kindes zu gefährden, schweigen die McKennas über das Gesehene und entscheiden, auf eigene Faust zu ermitteln. Tatsächlich kommen sie der Verschwörung zur Ermordung des ausländischen Premierministers auf die Spur und können das Attentat in der Royal Albert Hall in letzter Sekunde verhindern. Doch noch ist ihr Sohn in der Hand seiner Geiselnehmer. Auch seine Befreiung aus einer Botschaft wird zur Familienangelegenheit. Ein mit Raffinesse inszenierter, spannender Thriller von Alfred Hitchcock, der seinen gleichnamigen Film von 1934 noch einmal aufgreift und zum Meisterwerk weiterentwickelt. Sein eigenes Remake zu „Der Mann, der zuviel wusste“ kommentierte Hitchcock folgendermaßen: „Sagen wir mal, die erste Version war die Arbeit eines talentierten Amateurs, die zweite wurde von einem Profi gemacht.“

Darsteller:

Dr. Benjamin McKenna: James Stewart

Josephine Conway McKenna: Doris Day

Lucy Drayton: Brenda de Banzie

Edward Drayton: Bernard Miles

Inspector Buchanan: Ralph Truman

Louis Bernard: Daniel Gélin

Botschafter: Mogens Wieth

Hank McKenna: Christopher Olsen

Auftragskiller Rien: Reggie Nalder

Premierminister: Alexis Bobrinskoy

Helen Parnell: Alix Talton

Val Parnell: Alan Mowbray

und andere

Musik: Bernard Herrmann

Kamera: Robert Burks

Buch: John Michael Hayes

Regie: Alfred Hitchcock