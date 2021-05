April 1944: Nach ihrer Landung in Italien sind die Alliierten auf dem Vormarsch, um das Volk vom Faschismus zu befreien. Wie im ganzen Land freut man sich auch in der Stadt Ardea über die anstehende Niederschlagung des Mussolini-Regimes. Allein der fanatisch-linientreue Stadtverordnete Virgili (Franco Parenti) setzt alles daran, die „faschistische Ordnung" aufrechtzuerhalten und den Widerstand gegen die amerikanischen Truppen zu mobilisieren. Der gewiefte Bürgermeister Vinicio (Gino Cervi) versucht unterdessen, seine Hände reinzuwaschen, indem er sein Amt an den bekannten Antifaschisten Cappelaro (Fernandel) abgibt, bevor die Amerikaner eintreffen. Nach einigem Zögern willigt der spöttische Cappelaro unter der Bedingung ein, dass sein Sohn Gianni (Frank Fernandel) endlich Vinicios Tochter Aurora (Milla Sannoner) heiraten darf! Die feierliche Trauung findet jedoch ein trauriges Ende, als Virgili und die örtliche Parteigröße Crippa (Andrea Aureli) auftauchen, den Bürgermeister-Wechsel für unzulässig und die Hochzeit für nichtig erklären - und Gianni mit sofortiger Wirkung an die Front schicken! Nur durch einen Trick gelingt es dem gewitzten Cappelaro, seinen Sohn vor dem Wehrdienst zu bewahren. Aber die Probleme gehen erst richtig los, als der verhasste Crippa wenig später ermordet aufgefunden wird. Eine dreiköpfige Militäreinheit unter Leitung des vertrottelten Mezzanotte (Giuseppe Fortis) soll den Fall aufklären. Die Soldaten und der hysterische Virgili haben allerdings nicht mit dem Zusammenhalt der Dorfbewohner gerechnet: Mit vereinten Kräften gelingt es Cappelaro, Vinico und ihren Freunden, Crippas Leiche verschwinden zu lassen - denn wo keine Leiche ist, da ist auch kein Mord geschehen. „Der Mann mit der Schärpe" ist eine im besten Sinne respektlose Polit-Satire. In einer intelligenten Mischung aus Situationskomik und Wortwitz nimmt der Film den Mussolini-Faschismus, blinden Gehorsam und politischen Opportunismus aufs Korn. In den Hauptrollen brilliert das legendäre Schauspieler-Duo Fernandel und Gino Cervi, das Filmgeschichte in den „Don Camillo und Peppone"-Abenteuern geschrieben hat.

Darsteller:

Attilio Cappelaro Fernandel

Gianni Cappelaro Frank Fernandel

Mario Vinicio Gino Cervi

Aurora Vinicio Milla Sannoner

Virgili Franco Parenti

Luciano Crippa Andrea Aureli

Silvana Crippa Dada Gallotti

Luciano Mezzanotte Giuseppe Fortis

Vernazza Piero Vivaldi

und andere

Musik: Mario Nascimbene

Kamera: Luciano Aquari

Buch: Albert Valentin und Jean Manse

Regie: Giorgio Bianchi