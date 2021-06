Die bekannten touristischen Zentren der Toskana, die von Urlaubern aus der ganzen Welt besucht werden, liegen eher in ihrem Norden: Florenz, Pisa, die Strände von Forte dei Marmi und die Weinbauregionen im Chianti. Der Süden der Toskana ist so etwas wie ein Geheimtipp geblieben. Hier ist vieles noch authentisch und wild, die Menschen eigensinnig. Für diese Menschen wird die faszinierende und malerische Landschaft zur Bühne: Wenn Alessandro Zampieri zu Pferde sein Vieh hütet, weht ein Hauch von Wildwest durch die Toskana; er ist einer der letzten Cowboys der Maremma. Paolo Fanciulli verarbeitet erst ausrangierte Blöcke des legendären Carrara-Marmors zu Kunstwerken, um sie dann vor der Küste zu versenken. Seine Skulpturen sollen den illegalen Schleppnetzfischern das Handwerk legen. Oder Silvia Marini und Sakia Stoeckelmann, die als Frauenteam an der berühmten Mille Miglia - der bekanntesten Oldtimer Rallye der Welt - teilnehmen und versuchen, das Etappenziel, den berühmten Campo von Siena, rechtzeitig zu erreichen. Im Zentrum des Films steht eine ganz besondere Geschichte: Die des "Balestro del Girifalco" - des Armbrust-Schießwettbewerbs, der in der kleinen Gemeinde Massa Marittima südwestlich von Siena ausgetragen wird. Seit dem 15. Jahrhundert ist das ein Ereignis, das die ganze Stadt über mehrere Tage in Atem hält.