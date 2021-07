„Käpt´n“ Werner Träsch (Uwe Ochsenknecht) und „Späti“-Betreiberin Gabi (Adelheid Kleineidam) machen ernst und ziehen zusammen! So ganz ist der verwitwete Nostalgiker aber noch nicht in der neuen Zweisamkeit angekommen: Anstatt Gabi bei der Einrichtung der gemeinsamen Wohnung zu helfen, engagiert sich Werner als Retter für sein in die Jahre gekommenes Stammlokal „Zur Traube“ beispielhaft gegen das Berliner Kneipensterben. Wirt Lothar Schenker (Peter Trabner) und dessen Frau Regine (Birge Schade) haben aus Geldnot sogar ihre Wohnung untervermietet und schlafen heimlich in der Garage. Kein Wunder also, dass sich die Probleme auf Lothars Gesundheit niederschlagen! Um die Pleite seiner Freunde zu verhindern, treibt Werner erst mal die offenen Deckel der Stammgäste ein und knöpft sich einen Schuldner (Charles Lemming) vor, der sich seit langem drückt. Auf seine Kollegen wie Ralle (Jörn Hentschel) und Tarik (Aram Arami) kann sich der „Käpt’n“ ebenso verlassen wie auf Gabi, die den Schenkers bei der Neuordnung der Finanzen hilft. Dass plötzlich alle für sie einstehen, setzt bei Lothar und Regine neue Kräfte frei. Als Werner das Wirtsehepaar jedoch vorübergehend in der neuen Wohnung einquartiert, ohne Gabi vorher zu fragen, überspannt er bei ihr den Bogen gewaltig. Jetzt muss Werner die nächste Beziehungskrise meistern.

Besetzung:

Werner Träsch: Uwe Ochsenknecht

Ralle Schieber: Jörn Hentschel

Tarik Büyüktürk: Aram Arami

Rüdiger Dorn: Rainer Strecker

Gabi Hertz: Adelheid Kleineidam

Regine Schenker: Birge Schade

Lothar Schenker: Peter Trabner

Gerald: Martin Glade

Kowalski: Axel Werner

Specki: Frank Kessler

Annika Träsch: Laura Louisa Garde

Doris: Mareile Blendl

Schrotthändler Gerd: Charles Lemming

Verwalterin Toni Marquart: Alessija Lause

Unternehmer David: Nic Romm

Stammgast Iggi: Hans Klima

Paketbote: Rasmus Max Wirth

Frau Nöthe: Margot Nagel

Schulkind Micha: Arsseni Bultmann

Schulkind Kathi: Keziah Bürki

Deponieleiterin: Anita Olatunji

Portier: Michael Baderschneider

Hausmeister: Peter Marty

und andere

Musik: Biber Gullatz und Lukas Kiedaisch

Kamera: Hagen Bogdanski

Buch: Christian Krüger und Sebastian Bleyl

Regie: Hagen Bogdanski