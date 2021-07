„Käpt’n“ Werner Träsch (Uwe Ochsenknecht), Ralle (Jörn Hentschel) und Tarik (Aram Arami) haben es am liebsten, wenn sie ohne Stress „von oben“ ihre Arbeit machen können. Als Werner bei einer Schulhofdemo von „Fridays for Futures“ die Hand ausrutscht und im Internet einen Shitstorm auslöst, zwingt ihn sein Chef Dorn (Rainer Strecker), die Unbeherrschtheit im Dienst auf ungewöhnliche Weise auszubügeln: Der geohrfeigte Dennis (Ben Litwinschuh), der kurz vor dem Rausschmiss in der Schule steht, soll ausgerechnet beim „Käpt‘n“ sein einwöchiges Schülerpraktikum machen und mit positiven Blogbeiträgen die „Mülle“ ins beste Licht setzen. Doch der 16-jährige Umweltaktivist hat wenig Lust, unbezahlt den Abfall anderer aus den Hinterhöfen zu wuchten – schon gar nicht mit vermeintlich oberlehrerhaften Ansagen eines genervten Chefs. Werner muss bald erkennen, dass ihm der aufmüpfige Junge in Sachen Berliner Schnauze kaum nachsteht, ihn private Nöte umtreiben, er aber eigentlich schwer in Ordnung ist. Zusammen mit seinem Team gibt Werner ihm eine zweite Chance. Einen „richtigen“ Neuanfang will Werner unterdessen mit seiner Freundin Gabi (Adelheid Kleineidam) machen. Dafür muss er endlich mit dem Jahre zurückliegenden Tod seiner Frau abschließen. Trotz bester Vorsätze tut sich Werner, der nichts mehr hasst als Veränderung, damit ganz schön schwer.

Besetzung:

Werner Träsch: Uwe Ochsenknecht

Ralle Schieber: Jörn Hentschel

Tarik Büyüktürk: Aram Arami

Rüdiger Dorn: Rainer Strecker

Gabi Hertz: Adelheid Kleineidam

Dennis Krus: Ben Litwinschuh

Selma Ercan: Lara Aylin Winkler

Franziska Kruse: Claudia Mehnert

Gerald: Martin Glade

Kowalski: Axel Werner

Specki: Frank Kessler

Annika Träsch: Laura Louisa Garde

Pauli Träsch: Carla Demmin

Rektorin Frau Arndt: Heike Hanold-Lynch

Manne: Reinhard Scheunemann

Herr Ercan: Bülent Sharif

Nazan: Özay Fecht

und andere

Musik: Biber Gullatz und Lukas Kiedaisch

Kamera: Hagen Bogdanski

Buch: Toks Körner, Christian Krüger und Sebastian Bleyl

Regie: Hagen Bogdanski