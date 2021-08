Vera (Rebecca Immanuel) kann als Mutter vieles – nur leider nicht loslassen. Natürlich sorgt sie sich um ihren 18-jährigen Sohn Paul (Tom Böttcher) bei seiner ersten großen „wirklichen“ Liebe. Dessen Affäre mit der verführerischen Claire (Kristin Suckow) hat einen doppelten Haken: Die 26-Jährige ist seine Lehrerin und eine todkranke Patientin von Dr. Chris Wegner (Simon Schwarz)! Vera möchte verhindern, dass Pauls verbotene Liebe mit einem gebrochenen Herzen endet. Er weiß nicht, dass Krebs bei der jungen Frau diagnostiziert wurde. Nun steckt Vera in einem Dilemma: Sie muss sich um ihre unvernünftige Patientin kümmern, aber zugleich ihren Sohn vor der schmerzhaften Wahrheit schützen. Hinter ein düsteres Geheimnis kommt Vera unterdessen bei „Hausfreund“ Daniel (Aleksandar Radenkovic): Wie besessen sucht der in Monschau den Autofahrer, der seinen jüngeren Bruder Sören (Yuri Völsch) bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt hat und Fahrerflucht beging. Um den von ihm verdächtigten Tanzlehrer (Andreas Pietschmann) auszuspionieren, gehen er und Vera in seine Kurse – getarnt als Ehepaar! Ohnehin ist es Zeit für einen richtigen Mann in Veras Leben. Diesen glaubt sie in ihrem Verehrer Dr. Henning Maurer (René Steinke) gefunden zu haben. Chris ist wenig begeistert, als Vera ihn darüber unterrichtet. Selbst in seine Mitarbeiterin verliebt, will er so leicht nicht aufgeben. Ausgerechnet Vera bringt ihn auf eine Idee, wie er seinen ewigen Rivalen endlich loswerden kann.

Besetzung:

Vera Mundt: Rebecca Immanuel

Chris Wegner: Simon Schwarz

Danuta Masik: Karolina Lodyga

Leon Ortmann: Janek Rieke

Paul Mundt: Tom Böttcher

Mia Mundt: Mascha Schrader

Claire Bonin: Kristin Suckow

Martin Hürtgen: Andreas Pietschmann

Daniel Morel: Aleksandar Radenkovic

Henning Maurer: René Steinke

Volker Böhl: Tom Keune

Charly Ortmann: Sarah Mahita

Anita Rabsal: Olga von Luckwald

Martha Böhl: Marie Anne Fliegel

Rosalie Ortmann: Barbara Prakopenka

Sören Morel: Yuri Völsch

Isabell Bonin: Morgane Ferru

Fritz Hürtgen: Valentin Oppermann

Tom: Daan Lennard Liebrenz

und andere

Musik: Stefan Hansen

Kamera: Volker Tittel

Buch: Brigitte Müller

Regie: Josh Broecker