Der Südwesten der Bundesrepublik hat eine reiche Geschichte und ist voller Spuren einer bewegten Vergangenheit. Kloster Reichenau und der Dom in Speyer beispielsweise zeugen von der frühen Macht der Kirche. In Heidelberg, Freiburg und Tübingen stehen die ältesten Universitäten Deutschlands. Die Schlösser in Mannheim, Ludwigsburg lassen erahnen, wie prunkvoll absolutistische Monarchen regierten.