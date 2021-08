Alljährlich nach der Ernte wird das mexikanische Dorf Ixcatlan von dem Bandenboss Calvera und seinen Leuten heimgesucht, die sich dort kostenlos mit Vorräten versorgen. Um diesen Raubzügen endlich entgegenzutreten, schicken die kleinen Farmer einige Abgesandte an die Grenze, um Waffen zu kaufen. Auch sollen sie nach Möglichkeit ein paar Männer anwerben, die bereit wären, für wenig Geld das Dorf gegen Calveras Bande zu verteidigen. Sie finden sieben Glücksritter, die sich für sie schlagen wollen. Ihr Anführer ist Chris, ein erfahrener Mann aus dem Westen. Mit ihm reiten Vin, der bärenstarke O'Reilly, der elegante Revolverheld Lee, Harry Luck, ein goldsuchender Abenteurer, der wortkarge Britt und Chico in das Dorf ein. Chico ist ein unerfahrener Junge, der aus reiner Abenteuerlust mitzieht. Die sieben Männer verwandeln das Dorf in eine Festung und bringen den Bewohnern das Schießen bei. Bei einer Fiesta tauchen Kundschafter Calveras auf. Sie werden getötet; auch die erste Auseinandersetzung mit der ganzen Bande wird erfolgreich bestanden. Dann aber überlistet Calvera Chris und seine Leute, sie geraten in eine Falle. Der großspurige Bandenboss, der sich des Dorfes bemächtigt hat, lässt sie zwar abziehen, warnt sie jedoch, jemals wieder nach Mexiko zurückzukommen. Die Sieben sind indessen nicht bereit, die Dorfbewohner ihrem Schicksal zu überlassen; sie kehren zurück und stellen sich einem Kampf auf Leben und Tod. - John Sturges Adaption von Akira Kurosawas "Die sieben Samurai" zählt zu den Klassikern des Westerngenres.

Darsteller:

Chris: Yul Brynner

Vin: Steve McQueen

Chico: Horst Buchholz

Britt: James Coburn

Lee: Robert Vaughn

O'Reilly: Charles Bronson

Calvera: Eli Wallach

Harry Luck: Brad Dexter

Petra: Rosenda Monteros

Alter Mann: Vladimir Sokoloff

und andere

Drehbuch: William Roberts

Musik: Elmer Bernstein

Kamera: Charles Lang jr.

Regie: John Sturges