Nach einer längeren Geschäftsreise in die USA kehrt der Reederei-Manager Albert Marquard nach Berlin zurück. Seine Freundin Astrid Wünsche blickt dem Wiedersehen jedoch mit gemischten Gefühlen entgegen: Immerhin hatte Albert sich in all der Zeit nur ein einziges Mal bei ihr gemeldet. Sehr zum Ärger von Astrids eifersüchtigem Ex-Mann Uwe gelingt es dem weltgewandten Charmeur jedoch, Astrid erneut für sich zu gewinnen. Zum Beweis seiner Aufrichtigkeit will Albert sogar seinen Job bei der Großreederei aufgeben und als Geschäftspartner bei der Reederei Wünsche einsteigen. Es dauert jedoch nicht lange, bis sich die alte Weisheit zu bewahrheiten scheint, nach der man Geschäft und Liebe tunlichst getrennt halten sollte ... - Der Film erzählt eine pfiffige Geschichte von Vertrauen und Freundschaft, von Liebe und Familienbanden.

Darsteller:

Astrid Wünsche: Gaby Dohm

Albert Marquard: Günther Maria Halmer

Claudia Hauptmann: Nina Weniger

Max Pohlmann: Kai Ivo Baulitz

Vera Marquard: Petra Zieser

Uwe Wünsche: Rüdiger Vogler

Toby Hauptmann: Justus Kammerer

Knut Janssen: Steffen Gräbner

Frau Mühlbauer: Manon Straché

Herr Mühlbauer: Axel Wandtke

Holger Becker: Ronald Kukulies

und andere

Drehbuch: Thomas Oliver Walendy und Gabriele Werth

Musik: Stefan Wulff, Frank Wulff und Hinrich Dageför

Kamera: Johannes Kirchlechner

Regie: Ilse Hofmann