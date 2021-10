Die 34-jährige Swantje (Nadine Boske) hat allen Grund, selbstbewusst zu sein: Ohne sie geht auf dem beschaulichen Flugplatz ihres Vaters Hauke (Jan-Gregor Kremp) in Büsum nichts. Swantje repariert die in die Jahre gekommenen Maschinen und organisiert den Post- und Passagierbetrieb. Nur selbst zu fliegen, traut sich die passionierte Pilotin seit einer traumatischen Bruchlandung mit ihrer geliebten Cessna nicht mehr. Das ist für den Flugbetrieb ein existenzielles Problem, denn ihr 57-jähriger Vater sollte wegen seines Grauen Stars die Fliegerei sein lassen. Solange kein Ersatz gefunden ist, steigt er aber ins Cockpit. Wie ein Geschenk des Himmels erscheint es da, als Haukes „verlorener“ Sohn Sönke (Hannes Wegener) überraschend mit seinem schnittigen Flieger namens „Suse“ einschwebt. Er wäre sogar bereit, sein Pilotenleben im fernen Sibirien mitsamt eigener Fluglinie zum Wohle der Familie aufzugeben. Selbstlos ist Sönke aber nicht. Swantje findet heraus, dass ihr Bruder in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Umso schmerzhafter ist es für sie, dass ausgerechnet dieser unzuverlässige Abenteurer alles bekommen soll, wofür sie jahrelang geschuftet hat. Sogar den Flugplatz würde Sönke verpfänden, um seine geliebte „Suse“ nicht zu verlieren. Swantje bleibt jedoch Swantje und gibt mitnichten kampflos auf.

Darsteller:

Swantje Hansen: Nadine Boske

Hauke Hansen: Jan-Gregor Kremp

Sönke Hansen: Hannes Wegener

Jule Hansen: Marta Laubinger

Matilda Buchan: Susanne Schäfer

Guido Eversburg: Jonas Laux

Fenja Fensen: Anja Antonowicz

Kalle Kröger: Uwe Rohde

Wiebke Eversburg: Laura Uhlig

Merle Plietsch: Anna Lena Graff

Braut: Heidrun Fiedler

Freundin der Braut: Diana Ebert

Bräutigam : Michael del Coco

Junge: Moritz Ahlrichs

Enno Braaksen: Leonard Seyd

Lena Fritten: Ruby M. Lichtenberg

und andere:



Musik: Hansjörg Kohli und Dominik Giesriegl

Kamera: Sonja Rom

Buch: Marcus Hertneck

Regie: Kerstin Ahlrichs