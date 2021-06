Die Pfefferkörner organisieren für Sam eine Ausstellung im Café Goldman. Auch ein berühmter Galerist aus New York interessiert sich für die Bilder und hat seinen Besuch angekündigt. Doch als Familie Goldman Sams Kunstwerke präsentieren will, stehen sie vor leeren Staffeleien; die Bilder sind weg! Schnell ist klar, dass der Dieb bei der Ausstellungseröffnung gewesen sein muss. Die Pfefferkörner beginnen, fieberhaft zu ermitteln, denn die Bilder müssen wieder auftauchen, bevor der Galerist zurück nach New York reist.