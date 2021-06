Alice gerät mitten in eine Verfolgungsjagd und wird von Greencat Maxi in eine angebliche Tier-Befreiungsaktion verwickelt. Sie soll einen Rucksack verstecken und bloß nicht reingucken. Doch Alices Neugier siegt. In dem Rucksack sind zwei Plastikbeutel mit glitschigen Würmern: Babyaale, wie sich bald herausstellt. Doch so schnell wie Alice die Tiere bekommen hat, sind sie auch schon wieder verschwunden – und kurz darauf auch Alice selbst. Die Pfefferkörner ahnen: hier stimmt was nicht. Plant Alice an ihrem letzten Tag in Hamburg etwa einen Alleingang?