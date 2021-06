Erst finden die Pfefferkörner Blutflecke in Sven Dierksens Fischbude und dann wird auch noch die ganze Bude verwüstet. Alles deutet darauf hin, dass Hooligans hinter Kiras Vater her sind. Aber was hat Sven Dierksen mit denen zu tun? Sven schweigt sich aus, Kira stellt sich auf die Seite ihres Vaters und sagt sich von den Pfefferkörnern los. Sie ermittelt auf eigene Faust und wird von den gefährlichen Hooligans gefangen genommen...