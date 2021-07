Nele begegnet Ludwig, einem Ufo-Gläubigen, der sich darauf vorbereitet, von einem Alien-Raumschiff abgeholt zu werden. Er hofft auf ein Wiedersehen mit seiner Tochter Nova, die – so glaubt er – bereits vor sieben Jahren von Außerirdischen von der Erde abgeholt und in den Weiten der Galaxie verschwunden ist. Dies zumindest versprechen Ariel und Elara, die Ludwig und anderen Ufo-Gläubigen vormachen, mit Aliens in Kontakt zu stehen. Nicht nur Kira ist skeptisch. Die Pfefferkörner recherchieren und finden schnell Indizien, die auf Betrug und Täuschung deuten. Lässt Ludwig sich überzeugen?