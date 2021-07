Yanis ist neu in der Klasse der Pfefferkörner und hat Schwierigkeiten, Anschluss zu finden. Kaum einer weiß, dass er ein begnadeter Skateboardfahrer ist und hofft, in die Skater-Crew aufgenommen zu werden. Dummerweise ist sein eigenes Board beim Umzug verloren gegangen ... Der Zufall will es, dass eine Gang rund um Mitschüler Mattis mit Glücksspielen zockt und Yanis den Jackpot knacken kann. Vom Gewinn kauft er sich ein neues Skateboard, doch damit fangen seine Probleme erst an: Mattis fordert sein Geld zurück und schnappt sich ziemlich brutal das neue Board - und Yanis fällt ausgerechnet Neles Portemonnaie vor die Füße ...