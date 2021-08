Nach einem harmlosen Zusammenstoß vor der Schule rätselt Tarun, warum seine Mitschülerin Ronja auffällig viele blaue Flecken auf ihrem Arm hat und so vehement reagiert. Er bietet an, ihr nach der Schule Physik-Nachhilfe zu geben, in der Hoffnung, ihr damit zu helfen und mehr über sie zu erfahren. Doch als Ronja vor seinen Augen ihre Mutter belügt und offensichtlich mehr hinter ihrem seltsamen Verhalten steckt als sie zugibt, beschließen die Pfefferkörner, der Sache auf den Grund zu gehen. Und plötzlich steht Tarun selbst unter Verdacht.