Tarun trifft bei seinem Boys-Day im Krankenhaus auf einen Jungen, der bei einem Unfall sein Gedächtnis verloren hat und sich nur noch an einen roten Elefanten erinnern kann. Die Pfefferkörner wollen herausfinden, wer er ist und setzen einen Social Media Post ab. Tatsächlich meldet sich kurz darauf eine Frau, die behauptet, die Mutter des Jungen, Max, zu sein – und Clarissa verrät ihr prompt, in welchem Krankenhaus er liegt. Tarun hat ein ungutes Gefühl, kann aber nichts beweisen und muss hilflos mit ansehen, wie Max von einem dubiosen Paar in ein Auto verfrachtet wird. Als sich wenig später die wahre Mutter des Jungen meldet, nehmen die Ermittlungen Fahrt auf. Und schließlich fügen sich der rote Elefant, ein Juwelenraub und ein wortkarger Friseur zu einem großen Ganzen...