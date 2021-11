England, 1199. Nach dem Tod des gütigen Königs Richard Löwenherz tobt im Land ein erbitterter Macht- und Klassenkampf zwischen normannischen Feudalherren und angelsächsischen Bauern. Der intrigante Cedric von Hastings will die schöne Rowena von Stratford zu einer Ehe zwingen, die ihm große Ländereien und politischen Einfluss sichern würde. Als die junge Frau sich weigert, klagt er sie des Hochverrats an. In dieser Situation kehrt der Ritter Ivanhoe nach Jahren der Abwesenheit in seine Heimat zurück, um seine große Liebe Rowena zur Frau zu nehmen. Mit einer kleinen Gruppe von Rebellen nimmt er den Kampf gegen Hastings und dessen Schergen auf. - Der Mantel-und-Degen-Film „Die Rache des Ivanhoe" spinnt die Geschichte des legendären Ritters auf italienische Art fort. Die Titelrolle spielt Rik Van Nutter alias Clyde Rogers. England, 1199. Mit viel Mühe war es dem weisen König Richard Löwenherz gelungen, das Land zu befrieden und die Ungerechtigkeiten der Feudalherrschaft wenigstens teilweise auszumerzen. Nun aber ist Löwenherz tot - und schon brechen die alten Konflikte wieder auf. Die normannischen Adeligen wollen das System der Lehnwirtschaft wie früher betreiben und die angelsächsischen Bauern mit hohen Abgaben und Steuern ausbeuten. In dieser Situation kehrt der legendäre Ritter Wilfred von Ivanhoe in seine Heimat zurück. Entsetzt über die Gewaltherrschaft der Normannen, schließt er sich einer Gruppe von Rebellen um den kauzigen Einsiedler Tibaldo und den meisterhaften Bogenschützen Lockey an. Unterdessen schrecken die Adelsmänner Cedric von Hastings und sein Sohn Bertrand vor nichts zurück, um ihre Macht und ihren Reichtum zu mehren. Eine Hochzeit der schönen Rowena von Stratford mit einem ihnen wohlgesinnten Günstling des neuen Königs soll ihnen Ländereien und Einfluss bescheren. Rowena aber weigert sich standhaft, gehört ihr Herz doch schon lange Ivanhoe. Um sie unter Druck zu setzen, wirft von Hastings ihr die Unterstützung der sächsischen Rebellen vor und klagt sie des Hochverrats an. Doch Rowena würde lieber sterben, als sich dem Tyrannen zu beugen. Zwar kann Ivanhoe sie durch ein Duell mit Bertrand vor dem drohenden Todesurteil bewahren, aber als Hastings kurz darauf ihren Bruder zur Geisel nimmt, sieht sie keinen anderen Weg, als der Ehe zuzustimmen. Nun greift Ivanhoe zu einem tollkühnen Trick, um seine große Liebe zu retten und den Schurken endgültig das Handwerk zu legen. - Der Regisseur Tanio Boccia hat sich mit Filmen wie „Julius Cäsar, der Tyrann von Rom" und „Maciste besiegt die Feuerteufel" einen Namen als Spezialist für spannende Historienabenteuer gemacht. In „Die Rache des Ivanhoe" führt er die Geschichte der berühmten Romanfigur von Sir Walter Scott fort.

Darsteller:

Ritter Wilfred von Ivanhoe: Rik Van Nutter

Rowena von Stratford: Gilda Lousek

Bertrand von Hastings: Andrea Aureli

Cedric von Hastings: Duilio Marzio

Tibaldo: Furio Meniconi

Lockey: Glauco Onorato

Arthur von Stratford: Mario Pasquini

Prior von Wessex: Nando Tamberlani

und andere

Drehbuch: Arpad De Riso und Nino Scolaro

Musik: Giuseppe Piccillo

Kamera: Romolo Garroni

Regie: Tanio Boccia