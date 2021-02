Der Wirtschaftsboss und Frauenheld Philip Shayne spritzt die kleine Angestellte Cathy Timberlake an einem regnerischen Tag in New York mit seinem Rolls-Royce nass. Sie will ihn zur Rede stellen, doch er bezirzt sie mit seinem Charme. Allerdings ist sie nicht leicht zu erobern. Zwar begleitet sie Shayne auf eine Reise auf die Bermudas, doch seine eindeutigen Absichten macht sie mit allerlei Tricks zunichte. Cathy hat sich mehr vorgenommen als ein flüchtiges Abenteuer: Sie will den notorischen Herzensbrecher Shayne in den Hafen der Ehe lotsen.

Darsteller:

Cary Grant: Philip Shayne

Doris Day: Cathy Timberlake

Gig Young: Roger

Audrey Meadows: Connie

Alan Hewitt: Dr. Gruber

John Astin: Beasley

Williard Sage: Tom Hodges

Laurie Mitchell: Showgirl

und andere

Regie: Delbert Mann