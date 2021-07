Prinzessin Anne, die charmante Repräsentantin eines alten Herrscherhauses, erlebt auf einer Europa-Reise eine romantische Liebesgeschichte, als sie eines Nachts in Rom heimlich aus der Botschaft ihres Landes ausreißt. Ein amerikanischer Journalist liest sie auf, ohne zu ahnen, wer das hübsche Geschöpf ist. Als er am nächsten Morgen dahinterkommt, erhofft er sich die Chance seines Lebens, wenn er seine Begegnung mit der reizenden Prinzessin journalistisch nutzt. - Eine bezaubernde Liebesgeschichte mit Audrey Hepburn und Gregory Peck in den Hauptrollen.

Darsteller:

Prinzessin Anne: Audrey Hepburn

Joe Bradley: Gregory Peck

Irving Radovitch: Eddie Albert

Mr. Hennessy: Hartley Power

Gräfin Vereberg: Margaret Rawlings

Ambassador: Harcourt Williams

und andere

Drehbuch: Ian Mclellan Hunter und John Dighton

Musik: Georges Auric

Kamera: Franz Planer und Henri Alekan

Regie: William Wyler