Hubertus Schmuck hat Stress. Überall warten Vögel auf den Einzug in die neue Freiflugvoliere. Doch die elektrische Flugklappe funktioniert noch nicht, es fehlt an einer ordentlichen Bewässerung, und Löcher in der Bespannung laden zum Freiflug ein. Werden die Vögel dennoch rechtzeitig ihr neues Zuhause beziehen können? Gefährliche Eiersuche: Andre Lohse taucht ab, bewaffnet mit Sauerstoffgerät, Taucherbrille und einem "Körbchen". Ziel sind die Eier der Bambushaie. Die 28 Eier sollen in ein separates Becken umgelagert werden, damit die kleinen Haie unbehelligt schlüpfen können. Doch geht dieser Plan auch auf? Nach monatelanger "Winter-Haft" dürfen die Giraffen endlich wieder auf die grünende Afrikasavanne, vorerst noch allein, damit sie ihren Ausgang ausgiebig genießen können. Doch dabei kommt Giraffenbulle Max auf einen merkwürdigen Geschmack - Eigenurinprobe! Aber muss das sein? Jörg Gräser sucht nach Ursachen für das merkwürdig veränderte Verhalten bei den Erdmännchen. Ob da Nachwuchs in der Luft liegt? Kommissar Gräser geht der Sache nach. (Der 60. Teil folgt am 8. Mai.)