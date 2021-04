Elefant, Tiger & Co.

Wunde Flamingofüße: Der Winter war lang. Die trockene Kälte hat die Füße der Flamingos arg geschunden. Einige der rosa Wasservögel können sich kaum noch auf den Beinen halten. Kann Professor Eulenberger die Kranken wieder auf die Beine bringen? Verspielte Lippenbären: Josef und Renate, die kleinsten Lippenbären, dürfen stundenweise in den Kindergarten - raufen, balgen, Kräfte spielen lassen, Ausdauer trainieren. Doch eine schwere Trennung steht bevor. Josef soll den Zoo verlassen. Wird Renate ihren Spielkameraden für immer verlieren? Elefantenmist für Löwenkind: Tierbeschäftigung ist im Zoo-Alltag besonders wichtig, vor allem, wenn Tiere längere Zeit allein sind, so wie Löwenkind Malik. Doch wie soll man den "Halbstarken" abwechslungsreich auf Trab halten? Jörg Gräsers neue Idee: Elefantenmist, massenhaft und kostenlos vorhanden, besonders schlecht riechend und angeblich sehr beliebt bei Löwen. Doch sieht Malik das auch so?