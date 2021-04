Ein Löwe auf dem OP-Tisch: Aufregung im "Löwenkinderzimmer". Professor Eulenberger ist mit dem Blasrohr gekommen, um Malik zu narkotisieren. Vor seinem bevorstehenden Umzug in einen anderen Zoo soll der junge Löwenmann sterilisiert werden. Doch Malik kennt den Mann mit dem Blasrohr mittlerweile nur zu gut, und wie das bei Halbwüchsigen so ist: Auf Schlafen hat er gar keine Lust - für eine Operation eine ziemlich ungünstige Voraussetzung. Ein König ohne Krone: Mysteriöse Vorgänge im Vogelhaus der Afrikasavanne. Einer der Kronenkraniche hat seine Krone verloren. Tierpfleger Marco Mehner steht vor einem Rätsel. So etwas hat er bislang noch nicht erlebt. Wie behandelt man bloß einen König, der seine Krone verloren hat? Zu allem Übel muss Marco Mehner auch noch einen handfesten Nachbarschaftsstreit schlichten. Zwei Esel auf der Beautyfarm: Im Eselkindergarten hat der Hufschmied seine Werkzeuge ausgepackt. Die Esel Jacki und Jockel kommen erstmals in den Genuss einer ordentlichen "Fußpflege". Damit sie in Zukunft stolz und aufrecht ihrer Wege gehen können, müssen die Hufe kontrolliert und gerichtet werden. Doch den beiden scheint die Pediküre nicht so recht zu schmecken. (Der 63. Teil folgt am 11. Mai.)