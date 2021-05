Lippenbär-Mama Malini hat Tochter Renate verstoßen und greift sie sogar an. Christian Patzer muss die beiden trennen. Nun will er mit Erdbeerjoghurt eine Friedensmission starten. Wird die Süßspeise den Familienkrach beilegen? In Kürze wird im Leipziger Zoo eine Weltsensation zu bestaunen sein, ein Okapi. Deshalb sind Michaela Specht und Roland Männel nach Stuttgart gereist, um von ihren schwäbischen Pflegerkollegen den Umgang mit einem Okapi zu erlernen und vor allem auch, das Tier kennen zu lernen. Wird es Liebe auf den ersten Blick sein? Bereits seit einiger Zeit läuft Zebrahengst Grommit merkwürdig. Bis jetzt hat niemand herausgefunden, woran das liegt. Doch Professor Klaus Eulenberger hat einen Verdacht: Drückt Grommit vielleicht der Huf? Eine aufwändige Operation soll Klarheit bringen. Aromatherapie für die Schneeleoparden. Die beiden Schneeleoparden Onegin und Laura können sich nicht riechen. Deswegen sitzt jeder alleine in seinem Käfig. Dabei wären sie ein schönes Paar, meint Jörg Gräser und möchte sie langsam aneinander gewöhnen. Damit sie sich geruchlich näher kommen, ist jetzt Zimmertausch angesagt. Ob die Aromatherapie funktioniert? Endlich, die ersten beiden Hai-Babys sind geschlüpft. Heiko Schäfer setzt sie in eine Art Haifisch-Kindergarten und lockt mit leckeren Mini-Garnelen. Doch wissen die kleinen Haifische überhaupt schon, dass sie dafür die Zähne benutzen müssen?