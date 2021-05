Mutterfreuden bei den Hyänen: Hyäne Lubanga hat zum zweiten Mal Nachwuchs bekommen. Noch versteckt die Mutter ihre Nachkommenschaft in der Höhle. Für Jörg Gräser stellt sich die Frage: eines oder zwei Junge? Mann oder Frau? Bei den Graumullen weiß man das nie so genau. Doch Marco Mehner und Christian Kern wollen heute der Mullen-Geschlechterfrage endgültig auf die Spur kommen. Wildpferdhengst Georgi geht auf die vorletzte Etappe Richtung Asien, und zwar von Leipzig zum Flughafen Frankfurt am Main. Von dort fliegt Georgi dann nach China, seiner neuen Heimat. Das Problem ist nur, dass ihm die enge Transportkiste nicht behagt. Auch ein Pferd kann sich eben über mangelnde Beinfreiheit auf Langstreckenflügen ärgern. Doch Michael Ernst und ein Dutzend Pfleger versuchen Georgi umzustimmen. Herbert und die anderen Schildkröten haben ein Problem: In ihnen steckt der Wurm. Tierpfleger Mike Wenzel und Tierarzt-Assistentin Christa Bachmann wollen Abhilfe schaffen - keine leichte Aufgabe, denn Schildkröten sind Meister im Kopfeinziehen. Wird pflegerisches Köpfchen die gehörnten Patienten dennoch überlisten? Horsts neuer Freund, der kleine Alpaka-Hengst Harry, macht sich selbstständig. Der neue Bewohner des Zoos will nämlich unerhörterweise sein künftiges Domizil erkunden. Die Konsequenz: Tierpfleger Michael Ernst muss Harry ordentlich was flüstern. Ob Harry die Warnung auch erhört?