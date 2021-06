Sorge um Laura: Die Schneeleopardin Laura leidet an Appetitlosigkeit. Schon fast zwei Wochen hat sie nur mäßig gefressen, trotz vieler Leckerlis, die Jörg Gräser extra für sie aufgehoben hat. Um herauszufinden, was Laura den Appetit verdirbt, muss die Irbis-Dame in Narkose gelegt werden. Woran leidet Laura, und wie kann ihr geholfen werden? Festmahl bei den Tigern: Für die sibirischen Amurtiger ist ein Festtag. Tierpflegerin Franka Friedel kredenzt ihnen schmackhaftes Hühnerfleisch. So etwas Leckeres gibt es nicht alle Tage, und mit Wonne stürzen sich die Raubkatzen auf die Mahlzeit. Aber dann passiert etwas Unerwartetes. Damenbesuch für die Fetten Sandratten. Sie schlafen gerne und haben sich in ihrer Männer-WG ganz gemütlich eingerichtet: die drei Fetten Sandratten-Männer des Leipziger Zoos. Doch nun hat Tierpfleger Marco Mehner eine aufregende Überraschung für sie: zwei junge, zierliche Fette Sandratten-Damen. Werden sie ihre trägen männlichen Artgenossen auf Trab bringen? (Der 77. Teil folgt am 4. Juni.)